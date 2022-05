To on zastąpi Roberta Lewandowskiego? Zupełnie nowy trop mediów

Światowe media są przekonane, że jednym z bohaterów najbliższego okienka transferowego może stać się 24-letni Christopher Nkunku. Do tego stopnia, że według informacji "L'Équipe" aktualny klub Francuza, czyli RB Lipsk, wycenia go nawet na sto milionów euro. Na odejście miałby w tym przypadku naciskać sam zawodnik.

Nkunku następcą Lewandowskiego?

Media donoszą, że piłkarz, który jako junior szkolił się w Paris Saint-Germain, może teraz wrócić do tego zespołu. Jeszcze ciekawszy jest jednak inny potencjalny kierunek transferowy, który mógłby obrać Francuz. Chodzi o aktualny klub Roberta Lewandowskiego, czyli Bayern Monachium. Oczywiście byłby to scenariusz możliwy do realizacji tylko w wypadku, gdyby Polak rzeczywiście opuścił Monachium na rzecz Barcelony, o czym spekuluje się od dłuższego czasu.

"Bayern - w obliczu tego, że Robert Lewandowski ustawia się już w drzwiach wyjściowych - to jeden z głównych zainteresowanych Francuzem" - pisze hiszpański "As" w kontekście przyszłości Nkunku.

Nkunku jest piłkarzem ofensywnym zupełnie innego typu, niż Polak, ale ostatnio imponuje skutecznością.

