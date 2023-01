To on miał zastąpić Roberta Lewandowskiego! Zmienił zdanie?

Latem przeciąganie liny między Bayernem a Lewandowskim trwało kilka tygodni. Polak uparł się na transfer do Barcelony , a mocno wspierał go menedżer Pini Zahavi. Polak ostentacyjnie pokazywał, że jego czas w Bawarii dobiega już końca, ale władze klubu za nic nie chciały dać zgody na transfer.

Bayern przekonało dopiero ok. 45 mln euro za transfer, a także wizja zastąpienia Lewandowskiego. Jednym z głównych kandydatów był bowiem Harry Kane , który seryjnie zdobywa bramki w Premier League, a do tego w czerwcu 2024 r. kończy się jego umowa z Tottenhamem .

Plan Bayernu, przekazywany przez niemieckie media, był podobny jak Barcelony w przypadku Lewandowskiego, czyli rok przed końcem umowy złożyć ofertę, bo to byłby ostatni dzwonek dla Anglików by porządnie na transferze zarobić. Kane również miał się przymierzać do zmiany klubu, ale teraz sytuacja się zmieniła.