To niespodzianka nie tylko dla Polaków. Niemcy komentują powrót Piszczka

Łukasz Piszczek już niebawem rozpocznie pracę w roli asystenta trenera w Borussii Dortmund. Nie ulega wątpliwości, że ten angaż wzbudza wielkie nadzieje w Polsce, gdzie eksperci liczą na to, że otworzy to drzwi dla naszych rodaków w topowych ligach. A co na ten temat myślą Niemcy?