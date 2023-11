To może być koniec epoki. Gwiazda Bayernu usiadła na ławce rezerwowych

W piątkowy wieczór Bayern mierzył się na wyjeździe z FC Koeln. 34-letni Mueller zasiadł jednak na ławce rezerwowych i nie przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny 1:0. Brak doświadczonego piłkarza na boisku wcale nie jest w tym sezonie czymś tak bardzo wyjątkowym, jak byłby jeszcze niedawno - jak wyliczyły meczyki.pl, niemiecki zawodnik rozegrał w tym sezonie zaledwie jedną trzecią minut, jakie mógłby rozegrać, gdyby zawsze grał od pierwszej do ostatniej minuty we wszystkich możliwych spotkaniach Bayernu.