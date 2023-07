To ma być zastępca Roberta Lewandowskiego. Delegacja na rozmowach

W czwartek Bayern jednak znowu postanowił pokazać, że nie daje za wygraną i jego delegacja przyleciała do stolicy Wielkiej Brytanii na rozmowy z prezesem Levym . Według "Bilda" na razie nie doszło do przełomu, ale przedstawiciele mistrza Niemiec są dobrej myśli.

Kane, który w zeszłym miesiącu skończył 30 lat, ma jeszcze rok ważny kontrakt z Tottenhamem. "Koguty" nie chcą go puścić za mniej niż 100 milionów euro , ale Bawarczycy chcieliby tę cenę trochę obniżyć.

Harry Kane ma być nowym Robertem Lewandowskim

W Bayernie angielski napastnik miałby zostać następcą Lewandowskiego, który przed poprzednim sezonem przeszedł do Barcelony. Monachijczycy w zakończonych rozgrywkach stawiali przede wszystkim na 34-letniego Erica Maxima Choupo-Motinga, ponieważ sprowadzony z Liverpoolu Sadio Mane nie spełnił na razie pokładanych w nim nadziei i będzie mu o to trudno, ponieważ ma pozwolenie na to, aby odejść z Allianz Arena.