Timo Werner wraca do Bundesligi. Oficjalny komunikat lada dzień

Oprac.: Łukasz Żurek Bundesliga

W trwającym sezonie Timo Werner będzie polował na bramki w Bundeslidze. Jak informują niemieckie media, 26-letnie snajper żegna się z londyńską Chelsea, mimo że jego kontrakt zachowuje ważność do 2025 roku. Piłkarz jest o krok od powrotu do RB Lipsk, z którego odchodził do Premier League przed dwoma laty.

Zdjęcie Timo Werner odbiera gratulacje po bramce zdobytej w barwach Chelsea / AFP