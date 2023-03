- Zawarcie tej umowy to zaszczyt. Dziękuję za zaufanie. Kiedy choćby przez chwilę pracujesz za granicą, stajesz się jeszcze bardziej świadomy znaczenia Bayernu w Europie i na świecie. To jeden z największych zespołów. W Anglii i w Paryżu jest oceniany bardzo wysoko, nikt nie chce przeciwko niemu grać. Jego DNA polega na wygrywaniu i odpowiednim sposobie gry. Nie mogę się doczekać pracy z tą drużyną, mogę z nią walczyć o każdy tytuł - skomplementował.

Thomas Tuchel zaprezentowany w Bayernie Monachium: "Współczuję Nagelsmannowi"

Parę słów od siebie powiedział również Salihamidzić, odsłaniając nieco kulisy negocjacji. - We wtorek do niego zadzwoniłem. Wszyscy jesteśmy profesjonalistami. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy trenera takiego jak on, który ma duże doświadczenie w Niemczech i za granicą. Spotkaliśmy się we wtorkowy wieczór i odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę - zakończył.