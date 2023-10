Faworyt we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów będzie jasny. B ayern Monachium przyjeżdża na stadion Parken w Kopenhadze po trzy punkt y. Zwłaszcza że ma już za sobą starcie z teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem - w poprzedniej rundzie ograł 4-3 Manchester United . Z kolei Kopenhaga zremisowała 2-2 z tureckim Galatasaray .

Thomas Tuchel chwali Kamila Grabarę

Kamil Grabara nie trafi do Bayernu

Co ciekawe, jeszcze latem mówiło się, że Grabara może być na liście transferowej Bayernu Monachium, gdy było już wiadome, że przedłuży się pauza Manuela Neuera. Ostatecznie Bawarczycy zdecydowali, że numerem jeden będzie dotychczasowy rezerwowy Sven Ulreich , a dodatkowo sprowadzono do klubu Daniela Peretza z Maccabi Tel Awiw.

Grabara z kolei do Bundesligi trafi do po sezonie, choć nie do Bayernu Monachium. Polak zastąpi Koena Casteelsa w bramce VfL Wolfsburg.