Thomas Mueller ujawnia. Mane dał mu ostrzeżenie w kontekście "Lewego"

Zbliża się konfrontacja Bayernu Monachium z Barceloną w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że to spotkanie budzi wiele emocji przede wszystkim ze względu na powrót Roberta Lewandowskiego na stadion byłego klubu. Do kwestii nadchodzącego starcia odniósł się snajper Bayernu Thomas Mueller, który jeszcze do niedawna był ulubionym "asystentem" Lewandowskiego i wspólnie z nim tworzył nierozłączny boiskowy duet w Monachium.

Thomas Muller o słowach Sadio Mane w obliczu pojedynku z Lewandowskim

Mueller ujawnił, z jakim apelem do niego wyszedł Sadio Mane - czyli człowiek, którego Bayern sprowadził tego lata, by wzmocnić ofensywę, licząc się z odejściem "Lewego" do Barcelony.

- Sadio Mane mi od dziesięciu dni powtarza, żebym uważał i przez przypadek nie podał piłki "Lewemu" - przyznał ze śmiechem Mueller.

Po czym już poważnie chwalił wtorkowego rywala: - Jesteśmy świadomi, że Barcelona świetnie zaczęła sezon. Już zdążyli strzelić bardzo wiele goli. Podoba mi się, jak grają, ale my we wtorkowym meczu przekroczymy nasze limity, by wygrać - odgraża się napastnik Bayernu.

