Thomas Mueller przestrzega Lewandowskiego. Bayern zatrzyma Polaka siłą?

Przyszłość Lewandowskiego porusza kibiców i ekspertów w wielu krajach. Kataloński "Sport" przysłał swoich dziennikarzy na zgrupowanie reprezentacji Polski, by dowiedzieć się z pierwszej ręki jak Polak widzi swoją ewentualną przeprowadzkę do Barcelony. Kapitan kadry powiedział wtedy publicznie, że jego czas w Bayernie dobiegł końca. Bawarski klub uznał to za brak lojalności. Wyśmiał to człowiek z otoczenia Erlinga Haalanda ujawniając, że to Bawarczycy zabiegając o Norwega, okazali się nielojalni wobec Lewandowskiego.

Thomas Mueller chce nadal grać z Lewandowskim

Dziś magazyn "Kicker" opublikował duży wywiad z Thomasem Muellerem, partnerem Lewandowskiego z ataku Bayernu. Grają ze sobą osiem sezonów, wygrali razem Ligę Mistrzów w 2020 roku i osiem tytułów mistrza Niemiec. Są synonimem doskonałego zgrania na boisku, co Mueller podkreśla w wywiadzie. Dodał też, że bardzo by chciał, żeby ich wspólna gra w Monachium nadal trwała. Pytany o otwartą deklarację Lewandowskiego o opuszczeniu Allianz Arena dodał: - Pamiętam jak w 2009 roku Franck Ribery chciał odejść do Realu Madryt, a potem grał w Bayernie jeszcze przez dekadę.

Czy tak samo może być z Lewandowskim? Czy Bayern może zmusić Polaka do pozostania na Allianz Arena do końca kontraktu w czerwcu 2023 roku?

- Nasza relacja na boisku jest znana, ale to może się zmienić, bo w piłce zdarzają się takie rzeczy. Jest przerwa między sezonami. Chciałbym grać z Lewandowskim nadal, choć nie jestem pewien jaka będzie jego przyszłość. Jeśli jednak zostanie w Bayernie do 1 września, to jestem pewien, że tak jak inni piłkarze będzie grał w nowym sezonie jak najlepiej. Słaba gra to rzecz, która nie zadawala nikogo - powiedział Mueller "Kickerowi". I dodał: - Tak ogólnie kluczowe jest to, że klub jest zawsze ważniejszy od nas piłkarzy.

