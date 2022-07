Tego jeszcze nie było! Nowe doniesienie w sprawie transferu Lewandowskiego

Wczoraj ostatecznie upadł temat ewentualnego strajku, o którym jeszcze do niedawna mówiło się, jako rozważanej przez Roberta Lewandowskiego opcji na rychłe odejście z Monachium.

33-letni Polak, który ostatnie tygodnie spędzał w Hiszpanii, wylądował na lotnisku im. Franza Josefa Straussa w poniedziałek wieczorem. Dziennikarze Bilda byli na miejscu i zarejestrowali gwiazdora, podążającego po terminalu dla VIP-ów .

Robert Lewandowski "dopieszczony" przez Barcelonę

Powrót "Lewego" zupełnie nic nie zmienia w kwestii jego planów. Polak chce tylko uniknąć niepotrzebnych problemów, gdyby dopuścił się nierespektowania ważnego jeszcze przez rok kontraktu, a równolegle trwa walka o jak najszybsze odejście z Monachium.

Pierwotny plan już spalił na panewce, bo celem Lewandowskiego był transfer przed 12 lipca. Nowa strategia zakłada porozumienie się z obecnym pracodawcą przed sobotnią (16 lipca) oficjalną prezentacją drużyny Bayernu oraz wylotem na obóz do Stanów Zjednoczonych (18 lipca). Zresztą również Bayern dojrzał do tej decyzji, o czym poinformował Maximilian Koch. Mistrzowie Niemiec zdecydowali się sprzedać gwiazdora, a transakcję chcą przeprowadzić jeszcze przed wylotem na obóz.

Zdaniem dziennikarza Mateusza Borka Bayern już otrzymał taką ofertę, jakiej szefostwo oczekiwało ze strony Barcelony.

- Ona opiewała dokładnie na 50 milionów euro netto. Czyli mówimy o takiej kwocie, o jakiej chciał rozmawiać Bayern - wyjawił w programie "Moc Futbolu" w "Kanale Sportowym".

Jeszcze ciekawszy był drugi komunikat, dotyczący szczegółów kontraktu Lewandowskiego z "Dumą Katalonii". Umowa ma zawierać bardzo istotny z punktu Polaka zapis, bo oznacza, że jego misja w Barcelonie nie musi zakończyć się po trzech latach.

- Z tego, co ja się orientuję, to ten kontrakt będzie miał jeszcze klauzulę roku więcej, czyli trzy lata plus jeden. Jeśli Robert będzie w dobrej formie fizycznej i będzie regularnie przez najbliższe lata trafiał, będzie można skorzystać z tej opcji przedłużenia umowy - przekazał.