Takich wyników nie miał nawet Lewandowski. Niesamowity 27-latek podbija Bundesligę

Piłkarz będący nową gwiazdą w skali nie tylko Bundesligi , ale i całej Europy, reprezentuje VfB Stuttgart . Do tej pory jego kariera układała się przeciętnie - piłkarz grał m.in. w Lille , FC Koeln oraz Rennes , skąd w ubiegłym sezonie został wypożyczony właśnie do Stuttgartu. Niemieccy działacze postanowili następnie wykupić napastnika, a ten nagle stał się najskuteczniejszym nie tylko w lidze niemieckiej , ale w ogóle we wszystkich pięciu czołowych ligach Europy.

Dwa tygodnie temu Guirassy wyrównał rekord Roberta Lewandowskiego - dziesięć goli w pięciu meczach, co dało mu fenomenalną średnią dwie bramki na jedno spotkanie. Reprezentant Gwinei nie chciał jednak na tym poprzestać - wprawdzie przed tygodniem nie poprawił swojego dorobku, ale w sobotę trafił aż trzykrotnie i poprowadził VfB Stuttgart do wygranej 3:1 z VfL Wolfsburg. Obecnie na swoim koncie ma więc aż trzynaście bramek w siedmiu spotkaniach - to rekord Bundesligi. Do tej pory najlepszym osiągnięciem było jedenaście goli w siedmiu pierwszych kolejkach.