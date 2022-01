Wydawać by się mogło, że Bayern Monachium za żadne skarby nie będzie chciał wypuścić swojej wielkiej gwiazdy aż do momentu, gdy Robert Lewandowski będzie kończyć swoją karierę. Mimo to im bliżej było daty wygaśnięcia jego umowy z niemieckim zespołem, tym częściej pojawiały się głosy, że snajper rozstanie się z ekipą mistrzów Niemiec.

Piłkarza w takiej formie - bijącego co rusz rekordy i gwarantującego co sezon grad goli - widzieliby u siebie niemal wszyscy giganci europejskiego futbolu. Według różnych spekulacji chętne na przejęcie zawodnika były takie kluby, jak Paris Saint-Germain, Real Madryt, Chelsea czy oba kluby z Manchesteru - City i United. Rozważania na temat przenosin "Lewego" chyba jednak niebawem odejdą w niepamięć.



Bayern Monachium nie sprzeda swojej gwiazdy? Robert Lewandowski blisko dogadania się z klubem

Jak bowiem poinformował dziennikarz Christian Falk w podcaście "Bayern Insider", wszystkie znaki wskazują na to, że polski zawodnik prolonguje już wkrótce swój kontrakt z "Die Roten". Ta informacja została również potwierdzona przez niemiecką redakcję "Sky Sports", która dodała, że Bawarczycy chcą również przedłużyć umowy z dwoma innymi doświadczonymi graczami, których kontrakty - tak jak "Lewego" - kończą się w czerwcu 2023 roku.



Mowa tu o Manuelu Neuerze oraz Thomasie Muellerze. Pierwszy z nich z klubem z Allianz Arena związany jest od 2011 roku, drugi jest wychowankiem - obaj z kolei są bez wątpienia jednymi z najważniejszych ikon obecnego Bayernu. Według "Sky Sports" całą trójka - Lewandowski, Neuer i Mueller - przedłużą umowy do 30 czerwca 2025 roku.

Bundesliga. Robert Lewandowski zdobywa kolejne bramki - Bayern Monachium dalej liderem

Tymczasem Robert Lewandowski się nie zatrzymuje i strzela kolejne bramki w Bundeslidze udowadniając, że jego sprzedanie może nie być najlepszym pomysłem. Piłkarz zanotował właśnie serię czterech kolejnych meczów ze strzelonym golem, a w ostatnim ligowym starciu Bayernu - z 1. FC Koeln - zdobył nawet hat-tricka.



Kapitan "Biało-Czerwonych" jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców z 23 trafieniami na koncie - drugiego w zestawieniu Patrika Schicka z Bayeru Leverkusen wyprzedza o pięć bramek.



Bayern Monachium swój kolejny mecz zagra w tę niedzielę na wyjeździe - przeciwnikiem "Gwiazdy Południa" będzie Hertha Berlin. Początek starcia o godz. 17.30.



Paweł Czechowski