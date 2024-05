Tak żegna się legenda. Najpierw piękny gol, a potem takie sceny

Reus żegna się w wielkim stylu z "Żółtą ścianą"

Niezwykle emocjonalny moment dla Niemca

Piękne sceny obserwowano też już po ostatnim gwizdku. To wtedy pomocnik podszedł do najbardziej fanatycznej "Żółtej ściany", by się pożegnać, a tamtejsi fani zaprosili swego idola do siebie. Tam otrzymał piwo i mógł "dowodzić" dopingiem dedykowanym dla niego. Warto dodać, że nawet w takiej sytuacji 34-latek pokazał, że jest kapitanem bez opaski. Zaprosił do siebie bowiem Mariusa Wolfa, który również żegnał się z Dortmundem.