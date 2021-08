Podczas potyczki z Bremer SV na boisku nie pojawił się Robert Lewandowski. Godnie zastąpił go jednak Eric Maxim Choupo-Moting, który strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty.



Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 12-0, co stanowi drugie najwyższe zwycięstwo w historii Bayernu ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).





Tajemnica tabletu Juliana Nagelsmanna

Podczas spotkania dało się zauważyć, że trener "Die Roten" Julian Nagelsmann korzysta z tabletu. To zaintrygowało niemieckich dziennikarzy, którzy po meczu usłyszeli od szkoleniowca, do czego służy mu to urządzenie.



- Nie oglądamy seriali na Netfliksie. Patrzymy na poszczególne sytuacje meczowe, które mogą nam dostarczyć dodatkowych informacji. Myślę, że przekaz jest opóźniony o około pięć sekund - przyznał Nagelsmann cytowany w mediach społecznościowych.



Zachowanie Nagelsmanna nie może dziwić. Jest to trener znany z nowatorskiego podejścia do futbolu, które będzie chciał kontynuować także w ekipie Bayernu Monachium. Efekty jego pracy będzie można jednak ocenić dopiero na koniec sezonu.



TB