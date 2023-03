Wygląda na to, że potwierdziło się to, co podejrzewano od dawna. "Nastoletni" gwiazdor Borussii Dortmund, Youssoufa Moukoko, w rzeczywistości jest cztery lata starszy, niż do tej pory deklarował. Tak przynajmniej wynika z dokumentów opublikowanych przez dziennik "Bild". Bramkostrzelny napastnik, którym niedawno interesowała się Barcelona, ma mieć obecnie nie 18, lecz 22 lata.