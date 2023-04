Szokujące sceny podczas treningu Bayernu. Agresywny Tuchel nie wytrzymał

Pierwsze tygodnie Thomasa Tuchela w roli trenera Bayernu Monachium są dalekie od ideału. Już pod jego wodzą klub odpadł kolejno z Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów , a w Bundeslidze pomimo efektownego zwycięstwa nad Borussią Dortmund na start kadencji Niemca, to właśnie BVB jest bliżej mistrzowskiego tytułu. Po 29. kolejkach zespół z Zagłębia Ruhry ma punkt przewagi nad Bayernem. Taki stan rzeczy powoduje, że już zaczęły pojawiać się głosy o błyskawicznym zwolnieniu Tuchela.

Bayern Monachium. Thomas Tuchel wybuchł złością w trakcie treningu

Borussia tym samym wykorzystała dwie ostatnie wpadki Monachijczyków, którzy najpierw tylko zremisowali 1:1 z Hoffenheim, a w miniony weekend przegrali na wyjeździe z FSV Mainz. Tuchelowi i jego zespołowi sezon wymyka się więc z rąk i związaną z tym nerwowość dało się odczuć na czwartkowym treningu. Według śledzących go dziennikarzy "Bilda" Tuchel na koniec miał być bardzo niezadowolony z tego, jak przebiegała jednostka. W pewnym momencie 49-latek nie wytrzymał już ciągłego wytykania błędów swoich zawodników i wyładował złość na jednej z treningowych tyczek, gwałtownie łamiąc ją na kolanie . Wszystkiemu miał przyglądać się jego bezpośredni przełożony, prezes Bayernu Oliver Kahn . Dzień wcześniej z kolei zajęcia odwiedził honorowy prezydent Uli Hoeness .

Bayern może latem czekać rewolucja