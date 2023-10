Szalony plan Bayernu, szykuje się wielki powrót. Zostały tylko formalności

Wszystkie znaki na niebie i ziemi jasno wskazują na to, że już niebawem kibice Bayernu Monachium mogą oczekiwać wielkiego powrotu... Jerome'a Boatenga do "Die Roten". Był reprezentant Niemiec Bawarię opuścił dwa lata temu na rzecz Olympique Lyon, natomiast od początku lipca pozostawał on wolnym agentem. Ponowne przybycie 35-latka na Allianz Arena bez wątpienia pomoże FCB w obliczu kontuzji Matthijsa de Ligta czy Tareka Buchmanna.