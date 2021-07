Szalona końcówka meczu 2. Bundesligi Fortuna Duesseldorf - Werder Brema

W starciu dwóch zespołów chcących walczyć o awans do Bundesligi doszło do sporych emocji. Z dobrej strony pokazał się zwłaszcza zawodnik Werderu Joshua Sargent, strzelając dwa gole.



Fortuna odpowiedziała na to trafieniem Rouwena Henningsa i wydawało się, że Werder dowiezie wygraną 2-1 do końca.



Szalona końcówka meczu Fortuna - Werder

Jednak w 95. minucie mecz Fortuna zdołała wyrównać. Bramkę na 2-2 zdobył Khaled Narey.



Zespół z Duesseldorfu był pewny, że gol Nareya da jego drużynie celny punkt, ale się pomylił. Już minutę później Werder wywalczył rzut karny wykorzystany przez Maximiliana Eggesteina. 3-2 dla Werderu!



69 minut w zespole Fortuny rozegrał polski pomocnik Jakub Piotrowski. Natomiast w tej samej minucie przy podwójnej zmianie na placu gry pojawił się Dawid Kownacki.



Fortuna Duesseldorf - Werder Brema 2-3 (0-1)



Bramki: 0-1 Sargent (39.), 1-1 Hennings (47.), 1-2 Sargent (65.), 2-2 Narey (90+5.), 2-3 Eggestein (90+6. - z rzutu karnego).

Reklama