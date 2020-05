Polska piłkarka Sylwia Matysik podpisała kontrakt z Bayerem Leverkusen - informuje niemiecki klub. Umowa będzie obowiązywać do 2022 roku.

22-latka przeniesie się do Niemiec z Górnika Łęczna, z którym dwukrotnie świętowała tytuł mistrzowski i raz zwyciężyła w rozgrywkach pucharowych.

Matysik to etatowa reprezentantka Polski. Drogę do kadry A utorowały jej występy w zespołach młodzieżowych. W 2013 roku zdobyła złoty medal na mistrzostwach Europy z drużyną do lat 17.

Żeńska drużyna Bayeru zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli Bundesligi.

- Wraz z podpisaniem kontraktu do naszej drużyny dołącza młoda reprezentantka polski z ogromnym potencjałem do dalszego rozwoju. Występuje w środku pola, świetnie radzi sobie w bezpośredniej walce z rywalkami i dużo biega. Cieszymy się na myśl o współpracy - mówi trener Bayeru Achim Feifel.

