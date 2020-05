296 dni - tyle czekał Marcin Kamiński, by wrócić na boisko po kontuzji więzadeł krzyżowych. Polski obrońca nie popisał się jednak przy straconej bramce, a jego VfB Stuttgart w dramatycznych okolicznościach przegrał na wyjeździe 1-2 z SV Wehen Wiesbaden w meczu 26. kolejki 2. Bundesligi. Z kolei Waldemar Sobota zaliczył asystę przy jedynej bramce w starciu St. Pauli - 1. FC Nuernberg.

Ten sezon rozpoczął się dla Marcina Kamińskiego fatalnie. Polak miał wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie VfB Suttgart, które spadło z Bundesligi, ale już po 30 minutach nabawił się fatalnej kontuzji. Środkowy obrońca zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i musiał pauzować blisko 10 miesięcy.

Powrotu nie będzie wspominał jednak najlepiej. Kamiński znalazł się co prawda w wyjściowym składzie i rozegrał całe spotkanie, ale stracona przez Stuttgart bramka mocno obciąża jego konto.



Polski obrońca włączył się do akcji ofensywnej, ale w dość prosty sposób stracił piłkę na połowie rywala. Niżej notowane Wiesbaden ruszyło z kontratakiem i bezlitośnie go wykorzystało. Akcję zwieńczył Manuel Schaffler.



Drużyna ze Stuttgartu miała przewagę i sześć minut przed końcem meczu doprowadziła do wyrównania. Wówczas wydawało się, że punkt spadkowiczowi Nicolas Ivan Gonzalez.

Jednak nic z tego - w doliczonym czasie gry jeden z obrońców Stuttgartu dotknął piłkę ręką w polu karnym i Wiesbaden otrzymało rzut karny! Wykorzystał go Phillip Tietz i beniaminek 2. Bundesligi wygrał 2-1.





Bardziej zadowolony od Kamińskiego może być za to Waldemar Sobota, który zaliczył asystę przy bramce Viktora Gyokeresa w 84. minucie meczu z 1. FC Nuernberg. Dwie minuty później został zmieniony.



Była to jedyna bramka w meczu, w którym Nuernberg od 55. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla bramkarza Christiana Mathenii. Golkiper otrzymał ją za faul poza polem karnym.



W pozostałych niedzielnych meczach 2. Bundesligi Arminia Bielefeld zremisowała z Osnabrueck 1-1, a Greuther Fuerth zremisował 2-2 z HSV Hamburg.



