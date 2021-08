Przed spotkaniem o Superpuchar Niemiec uczczono została pamięć zmarłego niedawno Gerda Muellera. Najważniejsi piłkarze Bayernu - Manuel Neuer, Thomas Mueller oraz właśnie Robert Lewandowski trzymali w rękach koszulki z numerem dziewiątym, z jakim występował Gerd. Dziś gra z nim właśnie Lewandowski.

Niemieckie media były zachwycone kolejnym doskonałym występem Lewandowskiego, którego dwa gole oraz asysta dały Bayernowi Monachium zwycięstwo 3-1 nad Borussią Dortmund. "Tylko ‘Bomber’ przewyższa Lewandowskiego" - oceniają tamtejsze gazety.

- Gerd Mueller był wyjątkowym zawodnikiem i osobą. Wiemy, co znaczy dla historii futbolu. Zawsze staram się patrzeć na to, co zrobił Gerd - powiedział po meczu Lewandowski.

Robert Lewandowski skomentował wygraną w Superpucharze Niemiec

Polak goni zresztą kolejny rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1969/70 strzelał gole w 16 kolejnych meczach dla Bayernu. "Lewy" ma już na koncie 14 kolejnych meczów dla Bayernu z golem.

Lewandowski skomentował też, jak odebrano wygranie pierwszego trofeum w nowym sezonie.

- To wiele znaczy. To nasze kolejne trofeum. Możemy patrzeć w przyszłość i cieszyć się tym trofeum - ocenił "Lewy".

Nasz napastnik z siedmioma bramkami jest najlepszym strzelcem w historii Superpucharu Niemiec. Polak wygrywał ten puchar tyle samo razy.

