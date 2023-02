Kamiński mógł być zaskoczony, że rozpoczął spotkanie z mistrzem Niemiec na ławce rezerwowych, bo w poprzednich jedenastu spotkaniach był w podstawowym składzie. Gola w tych meczach nie zdobył, ale zaliczył trzy asysty. Do tego jego zespół spisywał się dobrze - w tym czasie z 11 spotkań, wygrał siedem, a trzy zremisował.

Jak jednak tłumaczył Kamiński w wywiadzie pomeczowym w Viaplay.pl Niko Kovac, trener Vfl zmienił taktykę, by zaskoczyć Bayern. Zamiast czterech obrońców, wystawił trzech, ale okazało się, że to był zły pomysł. Po 19 minutach Vfl przegrywało 0-3. Pierwszym ruchem Kovaca było wpuszczenie na boisko Kamińskiego i powrót do najczęściej stosowanego przez zespół z Wolfsburga ustawienia.

To szybko przyniosło efekty, bo jeszcze przed przerwą gospodarze strzelili gola, a jej autorem był właśnie Kamiński, który świetnie rozegrał piłkę z Paulo Otavio. Dość szybko po przerwie Bayern stracił zawodnika, ale Vfl choć grało w przewadze, to zamiast odrabiać straty, dało sobie strzelić czwarta bramkę. Mecz zakończył się porażką drużyny Kamińskiego 2-4.

Jakub Kamiński: To był słodko-gorzki wieczór

- Dość długo czekałem na tę pierwszą bramkę. Cieszę się, że akurat strzeliłem ją Bayernowi Monachium, czyli najlepszej drużynie w lidze - mówił Kamiński. - To był słodko-gorzki wieczór, bo była szansa, by powalczyć o remis - dodawał.

21-letni skrzydłowy jest bardzo pewny siebie. - Udowodniłem, że zasługuję na to, by grać w pierwszej jedenastce, ale stać mnie na zdecydowanie więcej. Jestem bardzo ambitny i wiele osób o tym wie. Nie wiem, kiedy Polak miał takie mocne wejście w Bundesligę - stwierdził Kamiński.

Były zawodnik Lecha Poznań skomentował też zatrudnienie w roli selekcjonera Fernando Santosa. Za około miesiąc Portugalczyk wyśle pierwsze powołania do reprezentacji przed meczami eliminacji mistrzostw Europy z Czechami (24 marca) i Albanią (27 marca). Kamiński liczy, że znajdzie się w kadrze. To akurat jeden z nielicznych zawodników, którzy mundial może zaliczyć do udanych. Pojechał na mistrzostwa, choć miał na koncie zaledwie cztery występy w reprezentacji. W Katarze zagrał we wszystkich spotkaniach.

- Trener nie ma dużo czasu do pierwszego meczu, ale mam nadzieję, że zdąży wszystko poukładać. Na rynku nie ma wielu szkoleniowców z lepszym CV. Liczę na to, że dostanę powołanie i nauczę się dużo od trenera Santosa. Zdaję sobie sprawę, że najpierw muszę o to postarać się na boiskach Bundesligi - dodaje Kamiński.

Statystyki meczu VfL Wolfsburg 2 - 4 Bayern Monachium Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 19 9 Strzały celne 5 4 Strzały niecelne 14 5 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 146 81

Bundesliga. Jakub Kamiński w barwach VfL Wolfsburg wykonuje ostatnio doskonałą pracę. Czy otrzyma teraz za nią bardzo konkretną nagrodę? / Ronny Hartmann / AFP / AFP

Jakub Kamiński zebrał dobre noty za swój występ w meczu z Bayernem Monachium / DEFODI IMAGES/NEWSPIX.PL / Newspix

Jakub Kamiński cieszy się po golu strzelonym w meczu Polska - Walia / Piotr Dziurman/REPORTER / East News