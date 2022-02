Spotkanie z ekipą z Bochum rozpoczęło się, można rzec, "zgodnie z planem". Prowadzenie dał Bayernowi Robert Lewandowski, lecz potem, w ciągu 30 minut rywale strzelili cztery bramki. Po tym nokaucie mistrzowie kraju nie zdołali się podnieść - w drugiej połowie trafili do siatki rywali tylko raz i ostatecznie ponieśli zaskakującą porażkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO PEKIN - GRAMY DALEJ! Patryk Serwański z RMF FM komentuje echa sobotniego konkursu skoków. WIDEO INTERIA.TV

Stefan Effenberg krytykuje Bayern

Porażkę, która odbiła się szerokim echem, bo tak wielu goli w starciu ligowym Bawarczycy nie stracili od lat 70-tych ubiegłego wieku. Zdaniem Stefana Effenberga, byłego reprezentanta Niemiec i gracza Bayernu, świadczy to o tym, jak bardzo wrażliwa na ciosy stała się drużyna Juliana Nagelsmanna.



- Cztery gole stracone w meczu z beniaminkiem to cios. Pokazuje, że łatwo można ich zranić. Jeżeli tak to wygląda w lidze, martwię się o Ligę Mistrzów - ocenił.



Już w środę, 16 lutego Bayern zagra pierwszy mecz 1/8 finału LM przeciwko FC Salzburg.