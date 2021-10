Decyzja bawarskiego rządu oznacza, że fani Bayernu Monachium po bardzo długim oczekiwaniu, znów będą mogli zapełnić Allianz Arenę. Co więcej, zniesiony został na stadionie nakaz dystansu społecznego i noszenia maseczek. Przepisy dotyczą jednak tylko osób zaszczepionych, ozdrowieńców, bądź kibiców dysponujących negatywnym wynikiem testu PCR nie starszego niż 48 godzin.



Jak powiedział wiceprezes Bayernu Jan-Christian Dreesen, cytowany przez oficjalną stronę klubu, wszyscy w drużynie mistrza Niemiec są bardzo zadowoleni, że półtora roku oczekiwania dobiegło końca i fani znów będą mogli szczelnie wypełnić trybuny w Monachium. Najbliższa okazja już 23 października, kiedy mistrzowie Niemiec podejmą TSG Hoffenheim.



To też świetna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego i reszty piłkarzy Bayernu, którzy będą mogli liczyć na gorący doping swoich fanów. W Monachium wszyscy przyzwyczaili się już co prawda do zwycięstw i kolejnych sukcesów, ale te na stadionie wypełnionym kibicami zawsze smakują szczególnie.



KK

Robert Lewandowski

