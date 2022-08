Spektakularna kanonada Bayernu! Mistrzowie Niemiec sieją popłoch w Bundeslidze

Zobacz zapis relacji live z meczu VfL Bochum - Bayern Monachium

W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu w konfrontacji tych zespołów doszło do ogromnej sensacji. Ekipa VfL Bochum w roli beniaminka wygrała z Bayernem Monachium przed własną publicznością 4-2. Tym razem nic jednak nie wskazywało, że podobna historia może się powtórzyć.

Bawarczycy w bieżącym cyklu, licząc mecz o Superpuchar Niemiec, zdobyli 13 bramek w trzech pierwszych potyczkach. Przełożyło się to na komplet zwycięstw. Kolejny triumf miał być formalnością.

Bochum - Bayern. Leroy Sane rozpoczyna strzelaninę

I rzeczywiście, już do przerwy podopieczni Juliana Nagelsmanna prowadzili 4-0. Kanonadę w 4. minucie rozpoczął Leroy Sane, uderzają bez przyjęcia z okolic linii pola karnego. Przed upływem półgodzinny gry - po centrze z kornera - głową piłkę do siatki skierował Matthijs de Ligt i był to jego pierwszy gol w barwach Bayernu.

Po fatalnym błędzie defensywy gospodarzy trzecią bramkę zdobył Kinglsey Coman. Później dwukrotnie asystował przy golach Sadio Mane. Za pierwszym razem Senegalczyk zagrywał ręką, więc trafienie nie zostało uznane. Krótko przed końcem pierwszej połowy pokonał jednak Manuela Riemanna zgodnie z przepisami.

Po zmianie stron piłkarze nadal nie mieli cienia pomysłu na zaskoczenie obrońców tytułu. A Bayern demonstrował coraz radośniejszy futbol. To mogło się skończyć w tylko jeden sposób, czyli pogromem.

W 57. minucie Riemann wyszedł jeszcze zwycięsko z sytuacji sam na sam z Sane. Później wyciągał jednak piłkę z siatki po strzałach Mane (rzut karny), Cristiana Gamboy (gol samobójczy) oraz Serge'a Gnabry'ego.

W ostatnim kwadransie gospodarze byli bliscy bramki honorowej, futbolówka po strzale Simona Zollera trafiła jednak w słupek.

W 65. minucie w zespole Bochum pojawił się na murawie Jacek Góralski. Dla reprezentanta Polski, który doszedł już do pełni sił po urazie oka, był to debiutancki występ w Bundeslidze.

VfL Bochum - Bayern Monachium 0-7 (0-4)

Bramki: 0-1 Sane (4.), 0-2 - de Ligt (25.), 0-3 Coman (33.), 0-4 Mane (42.), 0-5 Mane (50. karny), 0-6 Gamboa (69. samobójcza), 0-7 Gnabry (76.)

Zobacz pełny raport meczowy i aktualną tabelę Bundesligi

