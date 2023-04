Skandal w Bayernie po meczu z City. Gwiazdor na wylocie

Kiedy latem ubiegłego roku, po sześciu latach spędzonych w Liverpool FC , Sadio Mane zdecydował się podjąć nowe wyzwanie i przejść do Bayernu Monachium , wiązało się to ze sporym entuzjazmem ze strony fanów Bawarczyków . Przygoda ta zdecydowanie nie rozpoczęła się jednak tak, jak Senegalczyk sobie wymarzył.

Co prawda zdobył jedenaście bramek i zanotował pięć asyst w 32 występach w barwach "Die Roten" we wszystkich rozgrywkach, ale z gry na długi czas wykluczyła kontuzja, przez którą nie mógł pojechać również na mundial w Katarze .

Jak się okazuje to nie wszystko, bowiem 31-latek według doniesień niemieckich mediów zaczął sprawiać spore problemy dyscyplinarne, co z pewnością było ostatnią rzeczą, o jaką można było go posądzić podczas pobytu w Anglii.