Skandal przed meczem w Niemczech. Rannych 50 policjantów, kibice zatrzymani

Grupa kibiców zaatakowała ochronę , która chciała przeprowadzić kontrolę przy wejściu na stadion, zarezerwowanym dla "ultras" frankfurckiego klubu . Szybko dołączyli do nich inni radykalni sympatycy Eintrachtu. W stronę służb ochrony i policji poleciały środki pirotechniczne, żelazne barierki i butelki . Czterech funkcjonariuszy przewieziono do szpitala.

Bundesliga. Skandal przed meczem Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart

Spotkanie prowadził znany arbiter międzynarodowy Felix Brych. Był to jego 344. mecz w Bundeslidze, czym wyrównał rekord Wolfganga Starka, ale nie będzie go dobrze wspominać, ponieważ pod koniec pierwszej połowy zerwał więzadła krzyżowe. Po przerwie zastąpił go Patrick Schwengers.