To byłaby ogromna sensacja i prawdziwy chichot losu! Włoska prasa donosi, że Krzysztof Piątek może powrócić do AC Milan, by zastąpić... swojego następcę Zlatana Ibrahimovicia.

Jak donosi "Corriere dello Sport", Milan poważnie interesuje się ponownym pozyskaniem polskiego snajpera, jeśli tylko "Ibra" opuści San Siro, a to wydaje się już niemal przesądzone.

Kontrakt Szweda wygasa już 30 czerwca tego roku, a 38-latek nie zamierza go prolongować. Ma to być reakcja na zwolnienie z klubu Zvonimira Bobana, jednego z dyrektorów odpowiadających za pion sportowy. To właśnie Chorwat był najmocniej zaangażowany w angaż Ibrahimovicia na początku tego roku.

Ze względy na transfer "Ibry" Piątek musiał opuścić Mediolan i ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Berlina, gdzie podpisał kontrakt z Herthą. Jego przygoda z Bundesligą nie należy jak dotąd do udanych. W sześciu spotkaniach ligowych Polak zdobył tylko jedną bramkę, wykorzystując rzut karny w spotkaniu z Fortuną Duesseldorf.

Mimo to Włosi pamiętają, że Piątek potrafi zdobywać gole w Serie A, co udowadniał w barwach Genui oraz Milanu, notując kapitalne statystyki w pierwszym sezonie spędzonym na Półwyspie Apenińskim.

24-latek trafił do Herthy w ostatnich dniach zimowego okienka transferowego. Berlińczycy zapłacili za niego 23 mln euro plus dodatkowe bonusy.



