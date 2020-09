Bayern Monachium jest zdeterminowany, żeby pozyskać z Ajaksu Amsterdam Sergino Desta. Bawarczycy złożyli drugą ofertę holenderskiemu klubowi. Do gry o 19-latka włączyła się również Barcelona.

"De Telegraaf" informuje, że nowa propozycja Bayernu jest zbliżona do oczekiwanej przez Ajax. Holenderski klub chce za Desta 20 milionów euro plus 5 milionów premii.



Nie tylko Bayern jest zainteresowany Destem. Oficjalnie po prawego obrońcę zgłosiła się też Barcelona. "Duma Katalonii" ma dobre kontakty ze swoim byłym zawodnikiem, a obecnie dyrektorem sportowym Ajaksu Markiem Overmarsem. Według "De Telegraaf", Overmars nakreślił warunki i teraz Katalończycy zastanawiają się nad transferem. Sytuacja finansowa klubu z Camp Nou nie jest jednak najlepsza z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.



Holenderskie media uważają, że faworytem w tym transferowym wyścigu jest Bayern.



Ajax nie chciał ryzykować kontuzji, a przez to straty pieniędzy, i dlatego 19-letni obrońca w pierwszych dwóch meczach sezonu Eredivisie wchodził z ławki rezerwowych.



Obecny kontrakt Desta z Ajaksem obowiązuje do końca czerwca 2022 roku i włodarze klubu chcieli go przedłużyć. Piłkarz jednak stwierdził wyraźnie, że chce odejść.



RK