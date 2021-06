Ulreich przeniósł się do Hamburga latem ubiegłego roku, gdy do Bayernu dołączył Alexander Nuebel. Przez cały sezon 32-latek był podstawowym bramkarzem klubu występującego w 2. Bundeslidze, lecz po zakończeniu rozgrywek obie strony stwierdziły, że najlepiej będzie się rozstać.



- Przede wszystkim chciałbym podziękować Svenowi. Zawsze mieliśmy ze sobą uczciwą i otwartą relację. Czasami niektóre rzeczy nie dzieją się zgodnie z planem. Dlatego wspólnie ze Svenem zdecydowaliśmy się na rozwiązanie dotychczasowej umowy, by mógł on stawić czoła nowemu wyzwaniu. Życzę Svenowi wszystkiego najlepszego w jego przyszłości - stwierdził dyrektor sportowy niemieckiej ekipy Michael Mutzel.



Zaskakujący powrót do Bayernu Monachium?

Dziennikarz Patrick Strasser donosi, że teraz Ulreich może wrócić do Bayernu Monachium i taki jest plan mistrzów Niemiec. Angaż 32-latka zależy jednak od przyszłości Nuebela. Bayern chce, by rezerwowy bramkarz udał się na dwuletnie wypożyczenie do klubu Bundesligi lub zagranicznej ekipy występującej w Lidze Mistrzów.



Ulreich występował w Bayernie przez pięć lat (2015-20). Był zmiennikiem Manuela Neuera, lecz miał sporo okazji do gry wobec kontuzji bramkarza reprezentacji Niemiec. Ogółem w barwach mistrza Niemiec zanotował 70 występów.



TB