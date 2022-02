We wtorkowym spotkaniu z Brighton Cristiano Ronaldo w końcu przełamał fatalną serię meczów bez gola. Mimo to Portugalczyk jest świadomy, że drużyna nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań, dlatego... myśli o transferze, o czym informuje "The Sun".



CR7 marzy o zdobywaniu tytułów z ekipą "Czerwonych Diabłów", lecz zauważa, że nie będzie to łatwe i nie zamierza spędzać ostatnich lat kariery w drużynie zajmującej miejsce w środkowej części tabeli.



Jak donoszą Anglicy Ronaldo zostanie w Manchesterze tylko wtedy, jeśli piłkarze z Old Trafford zdołają zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.



Cristiano Ronaldo następcą Roberta Lewandowskiego? Portugalczyk może odejść z Manchesteru United

Jeśli Portugalczyk zdecyduje się na transfer, zainteresowane jego usługami mają być trzy ekipy: PSG, AS Roma oraz... Bayern Monachium!



Nie można wykluczyć, że w ekipie mistrza Niemiec Ronaldo miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego. Media nieustannie informują bowiem o możliwej zmianie barw klubowych Polaka, którego kontrakt z Bayernem wygasa 30 czerwca 2023 roku.