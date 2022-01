Ekipa FC St. Pauli świetnie sobie radzi w rozgrywkach 2. Bundesligi, której jest liderem, lecz to, co podopieczni Timo Schultza zrobili z Borussią Dortmund, trzeba uznać za sporą sensację.



Gospodarze objęli prowadzenie błyskawicznie, bo już w czwartej minucie, gdy gola strzelił Etienne Amenyido. W 40. minucie było już 2-0! Piłkę do własnej bramki wpakował niefortunnie interweniujący wślizgiem w polu karnym Axel Witsel.

Borussia Dortmund odpadła z Pucharu Niemiec. St. Pauli górą

Po zmianie stron nadzieję na dobry wynik dał Borussii Dortmund Erling Haaland, wykorzystując rzut karny. Piłkarze BVB nie zdołali jednak pójść za ciosem - przegrali 1-2 i odpadli z Pucharu Niemiec już w 1/8 finału.



St. Pauli - Borussia Dortmund 2-1



Bramki: 1-0 Amenyido (4.), 2-0 Witsel (40. samobójcza), 2-1 Haaland (58.)

