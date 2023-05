Sensacyjna oferta złożona. Ronaldo może być następcą Lewandowskiego

Cristiano Ronaldo pozostaje najlepiej opłacanym, ale na pewno nie najszczęśliwszym piłkarzem świata. Marzy o powrocie do Europy i ponownej grze w Lidze Mistrzów. Jak się okazuje, umożliwić mu to może jeden z niemieckich biznesmenów, który właśnie zgłosił się do szefów Bayernu Monachium. Zaproponował sprowadzenie Portugalczyka do stolicy Bawarii i finansowanie jego kontraktu.