Do sporej sensacji doszło w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Występujący na trzecim poziomie rozgrywkowym zespół FC Saarbruecken wyeliminował bundesligową Borussię Moenchengladbach i to on zagra w półfinale. Już sam ten fakt to ogromna niespodzianka, ale również okoliczności zwycięstwa trzecioligowców są niecodzienne. Choć akurat dla tej drużyny w tegorocznych rozgrywkach to żadna nowość.