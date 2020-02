Debiutancki gol Krzysztofa Piątka nie pomógł i Hertha Berlin w dramatycznych okolicznościach odpadła z Pucharu Niemiec, przegrywając po dogrywce z Schalke 2-3. Drużyna z Berlina kończyła mecz w dziesiątkę, a czerwone kartki dla piłkarza Jordana Torunarighy i trenera Schalke wywołały sporo kontrowersji.

Hertha do przerwy prowadziła 2-0, a jedną z bramek zdobył Krzysztof Piątek, który po raz pierwszy rozpoczął mecz nowej drużyny w wyjściowym składzie. W drugiej połowie Schalke zdołało jednak wyrównać i doprowadzić do dogrywki.

W niej długo utrzymywał się remis i pojedynek najprawdopodobniej zakończyłby się karnymi, gdyby nie sytuacja z 100. minuty. Wówczas arbiter nie odgwizdał dość ostrego faulu na obrońcy Herthy. Jordan Torunarigha wypadł za linię boczną, gdzie dodatkowo złapał go trener Schalke David Wagner. Wściekły Torunarigha cisnął o ziemię bidonami z wodą, a sędzia nie miał dla niego litości - pokazał mu żółtą czerwoną kartkę, już drugą w tym spotkaniu.

Chwilę później arbiter skorzystał z VAR-u, by raz jeszcze ocenić sytuację. Kartki dla Torunarighy nie cofnął, ale dodatkowo wyrzucił z ławki Wagnera, pokazując mu czerwoną kartkę.

Piłkarze Herthy długo nie mogli pogodzić się z karą wymierzoną 22-letniemu obrońcy. Torunarigha zareagował na nią bardzo emocjonalnie, a jego kolega z zespołu Niklas Stark stwierdził, że piłkarzowi już wcześniej puściły nerwy, gdy kibice rywala obrażali go na tle rasistowskim.

- W pewnym momencie zauważyłem, że Jordan płacze na boisku, więc zapytałem go o co chodzi. Znamy go i wiemy, jak jest emocjonalny - powiedział kapitan Herthy dla tagessipgel.de.

- To obrzydliwe, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Nie mam pojęcia jak z tym walczyć. Murem stoimy za Jordanem - oświadczył Stark.

Ostatecznie wygraną Schalke zapewnił pięć minut przed końcem Benito Raman po indywidualnej akcji. Hertha odpadła z walki o Puchar Niemiec w 1/8 finału.

Zdjęcie Jordan Torunarigha nie wytrzymał i cisnął o ziemię bidonami / Lars Baron/Bongarts/Getty Images / Getty Images

