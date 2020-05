Schalke 04 Gelsenkirchen przegrało 0-3 z FC Augsburg w meczu 27. kolejki Bundesligi. Drużyna z Gelsenkirchen pogrążona jest w kryzysie. Nie wygrała już od ośmiu spotkań, przegrywając pięć z nich.

Schalke wznowienie rozgrywek Bundesligi rozpoczęło od zdecydowanego falstartu. Drużyna z Gelsenkirchen nie była godnym przeciwnikiem dla Borussii Dortmund i przegrała z nią aż 0-4, a dziś w fatalnym stylu przegrała 0-3 z Augsburgiem.

Augsburg z kolei przed tygodniem przegrał 1-2 z VfL Wolfsburg, ale dziś odniosło ważne zwycięstwo. Ma już siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.



Mecz rozpoczął się doskonale dla Augsburga! Goście otrzymali rzut wolny przed polem karnym rywala i do piłki podszedł Eduard Loewen. Pomocnik Augsburga huknął nie do obrony i w 7. minucie było 1-0!



W kolejnych minutach Schalke dłużej utrzymywało się przy piłce, lecz dobrze zorganizowani gości trzymali przeciwnika na dystans. Sami zaatakowali z kolejnego stałego fragmentu, jednak dali się złapać na pułapkę ofsajdową.

Dopiero w 27. minucie gospodarze stworzyli pierwsze zagrożenie. Rabbi Matondo wykorzystał błąd rywala i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Strzelał z dość ostrego kąta i mógł uderzyć zdecydowanie lepiej - Andreas Luthe dość łatwo poradził sobie z jego uderzeniem.



Przed przerwą Schalke miało aż 77 proc. posiadania piłki, ale nie przekładało się to na sytuacje strzeleckie. Augsburg do szatni schodził prowadząc 1-0.



Na początku drugiej połowy Loewen mógł podwyższyć prowadzenie przyjezdnych. W podobnej sytuacji, co Matondo przed przerwą, uderzył prosto w bramkarza.



Jakby problemów Schalke było mało, już po 10 minutach drugiej połowy boisko musiał opuścić Suat Serdar. Chwilę wcześniej boisko zderzył się z rywalem. Urazy nie oszczędzały jednak także Augsburga i murawę musiał opuścić Ruben Vargas.



Po godzinie gry znów zaatakował Augsburg. Marco Richter uderzył jednak zdecydowanie zbyt przewidywalnie.



Trudno było nie odnieść wrażenia, że to wcale nie Schalke z biegiem czasu zbliżało się do zdobycia bramki, ale Augsburg zbliżał się do strzelenia drugiego gola. Z rzutu wolnego bliski powodzenia był Philipp Max.



Kwadrans przed końcem meczu potwierdziły się wcześniejsze przewidywania. Augsburg podwyższył prowadzenie na 2-0! Noah Sarenren-Bazee w świetnym stylu minął Salifa Sane i kapitalnie zwieńczył kontrakt gości.



W doliczonym czasie gry będące już na kolanach Schalke dobił inny rezerwowy Augsburga, Sergio Cordova. Piłkę jako ostatni obrońca w fatalny sposób stracił Levent Mercan, a Cordova minął jeszcze po drodze bramkarza i z łatwością wpakował piłkę do pustej bramki!



Schalke 04 - FC Augsburg 0-3 (0-1)



Bramka: 0-1 Loewen (7.), 0-2 Sarenren-Bazee (75.), 0-3 Cordova (90+1.).

Schalke 04: Schubert - Kenny, Sane, Nastasić, Oczipka - McKennie (73. Mercan), Serdar (55. Kutucu) - Caligiuri (77. Boujellab), Schopf, Matondo (77. Raman) - Gregoritsch.



FC Augsburg: Luthe - Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Gruezo (83. Oxford) - Richter, Loewen (70. Moravek), Vargas (59. Sarenren-Bazee) - Niederslechner (83. Cordova).