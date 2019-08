Robert Lewandowski ustrzelił hat-tricka i poprowadził Bayern Monachium do wyjazdowego zwycięstwa z Schalke 3-0. Polski napastnik po dwóch kolejkach Bundesligi ma już na koncie pięć goli!

Nie minęły trzy minuty, a obok pola karnego gospodarzy faulowany był Serge Gnabry. Joshua Kimmich dośrodkował do Lewandowskiego, jednak strzał polskiego napastnika obronił dobrze ustawiony w bramce Alexander Nuebel.

"Lewy" znów dał znać o sobie w 17. minucie. Kimmich dośrodkował z rzutu rożnego, a najlepszy snajper ostatnich dwóch sezonów Bundesligi mocno uderzył piłkę głową, jednak bramkarz zaimponował refleksem.



Po chwili Jonjoe Kenny sfaulował w polu karnym Kingsleya Comana i sędzia nie miał żadnych wątpliwości: rzut karny! Lewandowski wykonał go w swoim stylu. Zwolnił tuż przed strzałem, bramkarz ruszył w lewą stronę, a Polak kopnął piłkę w przeciwną stronę.



Zdjęcie Robert Lewandowski strzela gola z rzutu karnego w meczu z Schalke / PAP/EPA

W 31. minucie Thomas Mueller próbował zamknąć dośrodkowanie, jednak piłka trafiła w boczną siatkę.



Pięć minut później Guido Burgstaller strzelił z dystansu, jednak Manuel Neuer nie miał problemów z interwencją.



Bayern miał przewagę, ale w końcówce pierwszej części coraz odważniej zaczęli atakować piłkarze Schalke. Nie wypracowali jednak czystej sytuacji strzeleckiej. Dobrą okazję miał po przeciwnej stronie boiska Corentin Tolisso, ale spudłował.



W 50. minucie Bayern miał rzut wolny z ok. 25 metrów. "Lewy" idealnie przymierzył i piłka wpadła w okienko bramki Schalke. Cudowny gol!



Około 55. minuty gospodarze dwukrotnie domagali się od sędziego podyktowania rzutu karnego. Najpierw za faul, a po chwili za zagranie Muellera ręką, ale niczego nie wskórali.



W 57. minucie trener Bayernu Niko Kovacz zdecydował się na podwójną zmianę i na boisku pojawili się pozyskani ostatnio - Philippe Coutinho i Ivan Periszić.

Piłkarze Schalke zerwali się do ataków i w krótkim czasie wypracowali kilka dobrych okazji. Najbliżej zdobycia gola byli Daniel Caligiuri (strzelił z wolnego z 18 metrów, ale piłka po rykoszecie wyleciała na rzut rożny) oraz Matija Nastasić (futbolówka poszybowała nad poprzeczką).

Bayern skontrował w 75. minucie. Piłkę na prawym skrzydle dostał Coman, szarpnął w okolice pola karnego, dograł do "Lewego", a Polak kapitalnym przyjęciem piłki zwiódł obrońcę i strzelił nie do obrony. Hat-trick! To już piąty jego gol w obecnym sezonie niemieckiej ekstraklasy.



Mirosz

Schalke 04 - Bayern Monachium 0-3 (0-1)

0-1 Robert Lewandowski (20. z karnego)



0-2 Robert Lewandowski (50. z wolnego)

0-3 Robert Lewandowski (75.)

2. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-08-24 18:30 | Stadion: VELTINS-Arena | Widzów: 62271 | Arbiter: M. Fritz 0 3 Schalke 04 Gelsenkirchen Bayern Monachium Neuer Alaba Hernández Pi Kimmich Pavard Süle Gnabry Tolisso Lewandowski 3 Coman Mueller Nübel Kenny Nastasić Oczipka Stambouli Harit Caligiuri Mascarell McKennie Burgstaller Raman SKŁADY Schalke 04 Gelsenkirchen Bayern Monachium Alexander Nübel Manuel Neuer Jonjoe Kenny David Alaba Matija Nastasić 77′ 77′ Lucas Hernández Pi Bastian Oczipka Joshua Kimmich Benjamin Stambouli Benjamin Pavard 86′ 86′ Amine Harit Niklas Süle Daniel Caligiuri 57′ 57′ Serge Gnabry 59′ 59′ Omar Mascarell González Corentin Tolisso Weston McKennie 20′ (k.), 50′, 75′ 20′ (k.), 50′, 75′ Robert Lewandowski Guido Burgstaller Kingsley Coman 51′ 51′ Benito Raman 57′ 57′ Thomas Mueller REZERWOWI Marcus Schubert Sven Ulreich 59′ 59′ Salif Sané 57′ 57′ Philippe Coutinho 86′ 86′ Münir Mercan Mickaël Cuisance Nassim Boujellab Alphonso Davies 51′ 51′ Ahmed Kutucu 77′ 77′ Aginaga Javi Martinez Fabian Reese 57′ 57′ Ivan Periszić

STATYSTYKI Schalke 04 Gelsenkirchen Bayern Monachium 0 3 Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 8 9 Strzały na bramkę 2 6 Rzuty rożne 3 4 Faule 10 10 Spalone 2 1