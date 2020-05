W drugim niedzielnym spotkaniu Bundesligi Borussia Dortmund rozgromiła Paderborn 6-1. Piłkarze Luciena Favre'a wykorzystali większość sytuacji, które sobie stworzyli i w efektownym stylu pokonali rywali. Całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Borussia Dortmund - Bayern Monachium 0-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Borussia Dortmund pomimo braku Erlinga Haalanda pewnie poradziła sobie w starciu z Paderborn i rozgromiła niżej notowanego rywala. Na szpicy "BVB" zamiast Norwega pojawił się Thorgan Hazard i udało mu się trafić do bramki



W pierwszych minutach spotkania do ataku ruszyli jednak gospodarze. Christopher Antwi-Adjej popędził w kierunku bramki Borussii i zdecydował się na strzał. Futbolówka nie znalazła drogi do siatki.



Piłkarze "BVB" spróbowali odpowiedzieć już po chwili. Piszczek posłał bardzo dobrą piłkę do Thorgana Hazarda. Belg znalazł się w korzystnej sytuacji i momentalnie uderzył, lecz pewnie interweniował Leopold Zingerle.



Podopieczni Luciena Favre'a bardzo niemrawo rozpędzali się, ale jak już zaczynali atakować to bardzo szybko robiło się groźnie pod bramką rywali. W 26. minucie Jadon Sancho rozpoczął akcję Borussii i zagrał do Juliana Brandta.



29. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-05-31 18:00 | Stadion: Benteler-Arena | Arbiter: D. Siebert 1 6 SC Paderborn 07 Borussia Dortmund Buerki Akanji Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Piszczek Can Delaney Sancho 3 Hazard Brandt Zingerle Antwi-Adjej Collins Hünemeier Schonlau Strohdiek Dräger Holtmann Vasiliadis Mamba Srbeny SKŁADY SC Paderborn 07 Borussia Dortmund Leopold Zingerle Roman Buerki 83′ 83′ Christopher Antwi-Adjej Manuel Obafemi Akanji 60′ 60′ Jamilu Collins 80′ 80′ Raphaël Guerreiro 72′ (k.) 72′ (k.) Uwe Hünemeier 85′ 85′ 87′ 87′ Achraf Hakimi Mouh Sebastian Schonlau 76′ 76′ Mats Hummels Christian Strohdiek Łukasz Piszczek 82′ 82′ Mohamed Dräger 71′ 71′ 87′ 87′ Emre Can 74′ 74′ Gerrit Holtmann 69′ 69′ Thomas Delaney 83′ 83′ Sebastian Vasiliadis 57′, 74′, 90′ 57′, 74′, 90′ 58′ 58′ Jadon Sancho 66′ 66′ Streli Mamba 54′ 54′ Thorgan Hazard 66′ 66′ Dennis Srbeny 80′ 80′ Julian Brandt REZERWOWI Jannik Huth Marwin Hitz Laurent Jans 87′ 87′ Leonardo Julián Balerdi Rossa Anthony Evans 87′ 87′ Mateu Jaume Morey Bauzà 66′ 66′ Sven Michel 80′ 80′ 89′ 89′ Marcel Schmelzer 74′ 74′ Kai Pröger Chris Führich 83′ 83′ Abdelhamid Sabiri Mario Goetze 66′ 66′ Ben Zolinski Tobias Raschl 83′ 83′ Dennis Jastrzembski 80′ 80′ Giovanni Alejandro Reyna Marlon Ritter 69′ 69′ Axel Witsel

Reklama

Niemiec wycofał piłkę, ta trafiła do Raphaela Guerreiro, który bez zastanowienia oddał strzał. Portugalczyk nie zdołał umieścić futbolówki w siatce. Z każdą kolejną minutą, zawodnicy Borussii przeważali coraz bardziej.