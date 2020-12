Hertha Berlin przegrała na wyjeździe aż 1-4 z SC Freiburg w meczu 13. kolejki Bundesligi. 86 minut na placu gry spędził Krzysztof Piątek, ale znów zaprezentował się kiepsko. Przy stanie 1-1 zmarnował dogodną okazję do zdobycia bramki.

Pod nieobecność Jhona Cordoby trener Bruno Labbadia regularnie stawia na Krzysztofa Piątka, ale poza dwoma bramkami przeciwko Unionowi, Polak nie daje swojemu szkoleniowcowi wielu powodów do zadowolenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że cały zespół Herthy od dłuższego czasu gra bardzo słabo.

Spotkanie z Freiburgiem także rozpoczęło się dla berlińczyków w bardzo kiepski sposób. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła "szczupakiem" piłkę uderzył Vincenzo Grifo i Freiburg już w siódmej minucie objął prowadzenie.



Piątek przed przerwą był niewidoczny, ale tuż po zmianie stron był bliski wywalczenia rzutu karnego dla swojej drużyny. Po jego strzale głową piłka trafiła w rękę obrońcę Freiburga, ale sędzia po analizie VAR nie zdecydował się na wskazanie na jedenasty metr.



Jednak już w kolejnej akcji Hertha wyrównała. Po składnej akcji Dodi Lukebakio zamknął dośrodkowanie i nie pozostało mu nic innego, jak tylko z bliskiej odległości wpakować piłkę do bramki.



Chwilę później Piątek znalazł się w wymarzonej sytuacji do zdobycia bramki. Piłkę w polu karnym wyłożył mu Vladimir Darida, ale polski napastnik spudłował, mając przed sobą tylko bramkarza.

Niewykorzystana sytuacja natychmiast zemściła się na Hercie. Piłka dość przypadkowo trafia w pole karne do Ermedina Demirovicia, a ten doskonale wiedział co z nią zrobić. Mocny strzał wpadł do bramki tuż przy słupku.



W 67. minucie było już 3-1 dla Freiburga. Tym razem bramka padła po rzucie rożnym - z narożnika zacentrował Grifo, a Manuel Gulde strzałem głową podwyższył prowadzenie gospodarzy.

Piątek został zmieniony w 86. minucie. Na boisku zastąpił go Daishawn Redan. Herthę w doliczonym czasie gry dobił jeszcze Nils Petersen - napastnik pewnie wykorzystał rzut karny i ustalił wynik meczu na 4-1.

Dzięki wygranej Freiburg awansował na 10. miejsce w tabeli. Sytuacja Herthy robi się coraz poważniejsza. Berlińczycy spadli na 14. lokatę i mają tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.



SC Freiburg - Hertha Berlin 4-1 (1-0)



Bramka: 1-0 Grifo (7.), 1-1 Lukebakio (52.), 2-1 Demirović (59.), 3-1 Gulde (67.), 4-1 Petersen (90+3. - z rzutu karnego).

13. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-12-20 15:30 | Stadion: Schwarzwald-Stadion | Arbiter: Tobias Reichel STATYSTYKI SC Freiburg Hertha Berlin 4 1 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 19 11 Strzały na bramkę 13 4 Rzuty rożne 7 3 Faule 9 16 Spalone 2 2

4 1 SC Freiburg Hertha Berlin Schwolow Pekarík Boyata Torunarigha Mittelstädt Darida Guendouzi Olié Stark Lukébakio Piątek Cunha Müller Lienhart Gulde Schlotterbeck Santamaría Schmid Sallai Grifo Günter Höfler Demirović SKŁADY SC Freiburg Hertha Berlin Florian Müller Alexander Schwolow Philipp Lienhart 74′ 74′ Peter Pekarik 67′ 67′ Manuel Gulde 75′ 75′ Anga Dedryck Boyata Keven Schlotterbeck Jordan Torunarigha 90′ 90′ Baptiste Santamaría Maximilian Mittelstädt Jonathan Schmid Vladimir Darida 60′ 60′ Roland Sallai Mattéo Guendouzi Olié 7′ 7′ 80′ 80′ Vincenzo Grifo Niklas Stark Christian Guenter 52′ 52′ Dodi Lukébakio Nicolas Höfler 86′ 86′ Krzysztof Piątek 59′ 59′ 60′ 60′ Ermedin Demirović 46′ 46′ Matheus Santos Carneiro da Cunha REZERWOWI Benjamin Uphoff Rune Allmenning Jarstein Dominique Heintz Omar Federico Alderete Fernández 90′ 90′ Amir Abrashi Marvin Plattenhardt 60′ 60′ Woo-Yeong Jeong 74′ 74′ Deyovaisio Zeefuik Chang-Hoon Kwon 46′ 46′ Javairô Dilrosun Lino Tempelmann Mathew Allan Leckie Guus Til Lucas Tousart 60′ 60′ Lucas Höler 75′ 75′ Jessic Gaïtan Ngankam 80′ 80′ 90′ (k.) 90′ (k.) Nils Petersen 86′ 86′ Daishawn Redan

Zdjęcie Krzysztof Piątek w meczu z Freiburgiem / Jan-Philipp Burmann/City-Press / Getty Images

