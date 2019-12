Robert Lewandowski szybko odzyskał pozycję lidera klasyfikacji strzelców Bundesligi. Przed dzisiejszym meczem, razem z Timo Wernerem, mieli po 18 goli. Polak jednak dzisiaj powiększył swój dorobek. Jego Bayern już prowadzi z SC Freiburg. Śledź spotkanie z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski dopisuje dwa trafienia w meczu z Werderem. Wideo Eleven Sports

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Reklama

Te drużyny sąsiadują w tabeli. Bayern jest piąty, a Freiburg szósty. "Bawarczycy" mają 27 punktów, o dwa więcej od rywali.



Do tej pory Lewandowski 14 razy grał przeciwko Freiburgowi. Zdobył 14 bramek. Dzisiaj "poluje" na kolejne.



Bayern od początku miał przewagę. Już w pierwszej minucie świetną akcję miał Philippe Coutinho, który znalazł się w sytuacji sam na sam. Dobrze przelobował interweniującego golkipera, ale nie trafił w bramkę.



Freiburg był głęboko cofnięty i nie potrafił stworzyć dobrej sytuacji. Bayern z tego korzystał i naciskał coraz bardziej. W siódmej minucie, po wrzutce z rzutu rożnego, głową strzelał Benjamin Pavard. Bramkarz odbił piłkę, ale ta spadła pod nogami Thomasa Muellera, który jednak trafił w słupek. Kilka minut później Gnabry uderzał niecelnie z dystansu.



W 12. minucie Freiburg zdołał wyprowadzić kontrę. Skończyła się ona jednak niecelnym strzałem z daleka w wykonaniu Lucasa Holera. Odpowiedź Bayernu była "zabójcza". Na lewej stronie dużo miejsca miał Alphonso Davies. Kanadyjczyk dośrodkował, a w polu karnym, wślizgiem do siatki trafił Lewandowski. Była to jego 19. bramka w tym sezonie Bundesligi i ponownie został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Było to też 54. trafienie Polaka w tym roku, licząc rozgrywki reprezentacyjne i klubowe. "Lewy" nigdy nie strzelił tylu goli w jednym roku. Dotychczas jego najlepszym osiągnięciem było zdobycie 53 bramek w 2017 roku.



Chwilę później polski napastnik miał kolejną okazję, ale po indywidualnej akcji, nie trafił w bramkę.



SC Freiburg - Bayern Monachium 0-1 - trwa I połowa

Bramka: 0-1 Lewandowski (16.)





Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi