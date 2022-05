Sasa Kalajdzić coraz bliżej Bayernu! Kolejne spotkanie

Wszystko wskazuje na to, że Bayern Monachium kupi nowego napastnika niezależnie od tego, jak potoczy się sprawa z Robertem Lewandowskim. Kalajdzić mógłby być jego dublerem w najbliższym sezonie, choć wciąż ważny jest kontrakt Erica Maxima Choupo-Motinga. Mógłby też być pierwszym wyborem w razie odejścia Lewandowskiego.

"Julian Nagelsmann chce go w 100%" - pisze Florian Plettenberg, dziennikarz niemieckiego Sky Sport. To on opublikował nagranie na którym agenci Kalajdzicia wjeżdżają do ośrodka treningowego Bayernu.

Sasa Kalajdzić bliski przejścia do Bayernu

"Robi się gorąco! Agent Kalajdzicia przybył dziś na Saebener Strasse o 17.12. Spotkał się z szefami. To druga runda negocjacji. Pierwsza odbyła się we wtorek. Bayern naciska na transfer" - przekazał.

24-letni napastnik dotychczas był napastnik VfB Stuttgart. Mierzący aż 200 cm zawodnik sporą część sezonu stracił wskutek kontuzji, strzelając sześć goli w 15 meczach. W zeszłym sezonie zdobył 16 bramkek.

Zdaniem niemieckich mediów Stuttgart będzie oczekiwał za swojego napastnika około 20-25 mln euro.