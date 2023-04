Santos może się czuć zawstydzony. Wieści z Bundesligi właśnie do niego dotarły

Na pierwsze mecze w eliminacjach Euro 2024 Fernando Santos powołał trzech napastników. Nie było wśród nich Dawida Kownackiego, mimo że nie narzeka on obecnie na kłopoty zdrowotne i - jak sam twierdzi - znajduje się w znakomitej formie. Tymczasem o zawodnika Fortuny Düsseldorf co chwilę dopytuje jeden z markowych klubów Bundesligi. Tym razem trop prowadzi do Werderu Brema, gdzie 26-latek miałby zastąpić obecnego lidera klasyfikacji strzelców ekstraklasy Niemiec.