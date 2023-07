W zasadzie od samego początku trwającego okna transferowego niemieckie media informują o ogromnej chęci władz Bayernu Monachium, by sprowadzić do stolicy Bayernu Harry`go Kane`a. Teraz pojawiają się nawet konkretne daty, bo dziennikarze "przyłapali" przedstawicieli władz klubu odlatujących samolotem do Londynu. Według doniesień mają zamiar zamknąć całą sprawę do końca tygodnia, a wszystko wskazuje na to, że hitowy transfer dojdzie do skutku.