Ryzykowna gra Bayernu. Mane ma zastąpić "Lewego" także pod tym względem

Gdyby ktoś powiedział Juergenowi Kloppowi, że Sadio Mane zostanie pierwszym wyborem Bayernu do wykonywania rzutów karnych, ten pewnie chwyciłby się za głowę. Sam pozwolił Senegalczykowi strzelać dwukrotnie - Mane nie wykorzystał żadnej z tych prób. Wcześniej zmarnował też karnego grając przeciwko Liverpoolowi Kloppa jako piłkarz Southampton.

Sadio Mane jest niesamowitym piłkarzem - ale nie w kwestii wykonywania "jedenastek". W meczu o którym mowa, Liverpool, w pierwszym sezonie kadencji Kloppa, spokojnie prowadził do przerwy 2-0 ze "Świętymi". Mane wszedł na boisko po przerwie, zdobył dwa gole i jego zespół odwrócił losy spotkania, doprowadzając do wygranej 3-2! Wcześniej napastnik jednak zmarnował "jedenastkę".

Dwa lata później, już po transferze do Liverpoolu, Mane podszedł do rzutu karnego w meczu Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą. Trafił w poprzeczkę. Od tamtego czasu Klopp odsuwał go od wykonywania karnych, jak tylko mógł.

Dość powiedzieć, że podczas jego pobytu w Liverpoolu "The Reds" ośmiokrotnie rywalizowali w seriach "jedenastek". Mane do wykonywania karnego został dopuszczony tylko raz. Kibice mogą mieć to świeżo w pamięci - w finale tegorocznego Pucharu Anglii z Chelsea Mane podszedł do piłki w piątej kolejce, ze świadomością, że jego gol da Liverpoolowi zwycięstwo w turnieju. Jego kiepskie płaskie uderzenie obronił jednak Edouard Mendy. Mane miał wielkie szczęście, bo Liverpool i tak sięgnął po zwycięstwo w kolejnych seriach.

Dopiero po transferze do Bayernu Mane - w czwartej próbie - wykorzystał pierwszego karnego w swojej klubowej karierze. To wynik absolutnie niespotykany.

Zdjęcie Sadio Mane po zmarnowanym karnym w finale Pucharu Anglii / Visionhaus / Getty Images

Sadio Mane w Senegalu. Strzelał do woli, z różnym skutkiem

Mane mógł za to swobodnie podchodzić do rzutów karnych jako największa gwiazda reprezentacji Senegalu. Z tym, że długo strzelał ze skutkiem... wyjątkowo mizernym.

W styczniu 2017 roku jego pudło przeciwko Kamerunowi sprawiło, że Senegal odpadł w 1/4 finału Pucharu Narodów Afryki. Na kolejnym turnieju Mane podszedł do "jedenastki" w starciu z Kenią i... jego strzał obronił bramkarz.

Czy to załamało Senegalczyka? Skąd, jeszcze w tym samym spotkaniu podszedł do "jedenastki" po raz kolejny, tym razem zdobywając bramkę. A już cztery dni później zmarnował kolejnego karnego, w 1/8 finału z Ugandą.

Na tym etapie Mane legitymował się dwoma bramkami zdobytymi z rzutów karnych na siedem prób. To bilans absolutnie katastrofalny! Średnia wykorzystywanych rzutów karnych wśród wszystkich piłkarzy wynosi około 75%, ale najlepsi w tym elemencie potrafią przekroczyć nawet 90%. Robert Lewandowski strzela karne ze skutecznością 91%, a najlepszy pod tym względem w europejskiej piłce Max Kruse - 97%. Tymczasem skuteczność Mane wynosiła... 28,6%.

Zupełnie bez żartów - istnieje ryzyko, że dowolnie wybrani kibice z trybun, osiągnęliby wówczas lepsze wyniki od Senegalczyka.

Zdjęcie Załamany Sadio Mane (z lewej). Po jego niewykorzystanym karnym Senegal odpadł 1/4 finału PNA w 2017 roku / Visionhaus / Getty Images

Senegal - Egipt. Pudło w finale i dwa decydujące gole

Mane jednak ani myślał się zniechęcać do kolejnych prób. I trzeba przyznać, że od końcówki 2020 roku zdecydowanie poprawił się w tym elemencie, wykorzystując kolejno pięć rzutów karnych dla reprezentacji Senegalu.

Wreszcie, w lutym 2022 roku Senegal mierzył się z Egiptem w finale Pucharu Narodów Afryki. I już w 7. minucie arbiter podyktował rzut karny dla "Lwów Terangi". Do piłki podszedł oczywiście Mane i huknął z całej siły na bramkę - jednak za bardzo w środek, dzięki czemu Gabasaki obronił uderzenie! Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, więc o triumfie zadecydowała seria rzutów karnych.

W niej Mane pokazał, że ma nerwy ze stali. Nie zraził się niewykorzystanym wcześniej karnym, podchodząc do piłki w decydującej serii. Strzelił niemal tak jak w czasie spotkanie - z tym, że umieszczając piłkę bardziej przy słupku. Ta wpadła do bramki i Senegal świętował zwycięstwo w PNA.

Zdjęcie W 2022 roku Sadio Mane zmarnował rzut karny w finale PNA, ale w serii "jedenastek" był już bezbłędny / Visionhaus / Getty Images

Już miesiąc później kolejne wielkie starcie Senegalu z Egiptem rozstrzygała następna seria "jedenastek". Tym razem stawką był awans na mundial w Katarze, a Mane po raz drugi z rzędu zapewnił triumf swojej reprezentacji, wykorzystując decydującego karnego. Seria zakończyła się zaś dramatem jego kolegi z Liverpoolu - Mohameda Salaha, który zmarnował swoją "jedenastkę", choć zwykł wykonywać je znacznie lepiej od nowego piłkarza Bayernu (blisko 84% skuteczności).

Być może po dwóch decydujących "jedenastkach" wykorzystanych przez Mane nawet Juergen Klopp uwierzył, że Senegalczyk poprawił swoją umiejętność wykonywania rzutów karnych i wyznaczył go do decydującej serii w finale Pucharu Anglii przeciwko Chelsea. Srodze jednak się przeliczył.

Karne w Bayernie powinien strzelać... Marcel Sabitzer

W ostatnich miesiącach Mane bez pudła wykonywał "jedenastki" przeciwko Beninowi, Rwandzie i Bochum, w ostatecznym rozrachunku windując swoją skuteczność do 65%. To wciąż wynik zdecydowanie poniżej granicy przyzwoitości.

Zwłaszcza, że większość wykorzystanych rzutów karnych przez Mane była w meczach z rywalami z bardzo niskiej półki - jak wspomniane wcześniej Rwanda, Benin, Zimbabwe, Wyspa Zielonego Przylądka, czy Zambia. Przeciwko rywalom wyższej klasy - bywał już szalenie chimeryczny.

Powierzenie wykonywania rzutów karnych wyłącznie Mane będzie ogromnym ryzykiem Juliana Nagelsmanna. Choć - patrząc z drugiej strony - monopol na "jedenastki" Lewandowskiego sprawił, że większość kluczowych piłkarzy Bayernu - jak Coman, Sane, czy Kimmich - ani razu nie podchodzili w karierze do piłki na jedenastym metrze. Z kolei doświadczony Thomas Mueller (wykonywał karne przed Lewandowskim) też nie jest wielkim pewnikiem skuteczności - dotychczas wykorzystał 30 z 38 rzutów karnych (skuteczność 78,9%).

Nieoczywistym wyborem dla Bayernu mógłby okazać się za to... Marcel Sabitzer. Austriacki pomocnik w barwach reprezentacji i RB Lipsk podszedł do sześciu rzutów karnych, wszystkie zamieniając na bramki.