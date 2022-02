Rywal Lewandowskiego zdobył gola. Potem miał jednak pecha

Pierwsza połowa spotkania ułożyła się po myśli przyjezdnych. To oni jako pierwsi wyszli na prowadzenie. W 35. minucie na listę strzelców wpisał się Patrik Schick. Czeski napastnik trafił do siatki i zdobył swoją 20. bramkę w tym sezonie. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. FC Salzburg - Bayern Monachium 1:1. Skrót. WIDEO Polsat Sport

Patrik Schick doznał kontuzji. Czech jest drugim najlepszym strzelcem Bundesligi

Snajper jest najgroźniejszym rywalem Roberta Lewandowskiego w walce o armatkę dla najlepszego strzelca rozgrywek. Polak na swoim koncie ma 26 goli. Wszystko wskazuje jednak na to, że Schick nie będzie w stanie zagrozić "Lewemu".

Napastnik Bayeru doznał dziś kontuzji. Z tego powodu w 48. minucie musiał opuścić boisko. Klub nie podał szczegółowych informacji na temat urazu. Schick prawdopodobnie doznał kontuzji uda.

"Aptekarze" bez swojego najlepszego strzelca mogli wypuścić wygraną z rąk. W 57. minucie do wyrównania doprowadził Aaron Martin. Gospodarze byli bliscy, by zadać jeszcze jeden cios, ale gol Onisiwo nie został uznany ze względu na pozycję spaloną.



Piłkarze Bayeru szybko się otrząsnęli i zadali drugi cios. Na kwadrans przed końcem błysnął Alario.



Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Boetius pokonał Hredecky'ego i wyrównał stan spotkania. Gola na wagę trzech punktów zdobył zaś Ingvartsen w 88. minucie.



1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3:2 (0:1)



0:1 - Schick 35', 1:1 - Martin 57', 1:2 - Alario 74', 2:2 - Boetius 84', 3:2 - Ingvartsen 88'