Ronaldo za Lewandowskiego? Ujawniono sensacyjne kulisy!

Szefostwo Bayernu długo zaprzeczało, twierdząc, że Ronaldo go nie interesuje przy całym szacunku dla jego dokonań i klasy, jaką prezentuje. "Kicker" dotarł jednak do planów klubu. Okazuje się, że Ronaldo był na celowniku "Bawarczyków" razem z Hugo Ekitike, 20-letnim Francuzem, którego Stade Reims ostatecznie wypożyczyło do PSG.

Reklama

Trzy gwoździe do trumny transferu Cristiana Ronaldo do Bayernu

Ostatecznie Niemcy zrezygnowali z wielkiego CR7. Z trzech powodów - uznali, że jest już za bardzo zaawansowany wiekowo, wszak ma 37 lat. Odstraszyły ich także żądania finansowe Portugalczyka, który zarabia w Manchesterze United 28 mln euro rocznie, a za sam podpis kontraktu w nowym klubie oczekiwałby sporej kwoty. Nie bez znaczenia był też charakter Cristiana, który lubi wyrazić swoje zdanie na każdy temat i nie zawsze łatwo go prowadzić.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona - UNAM Pumas 6-0 SKRÓT. Debiut ‘’Lewego’’ na Camp Nou! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Bayern poluje na Harry'ego Kane'a

"Kicker" potwierdza, że Bayern jest zdeterminowany, by docelowo Roberta zastąpić Harry’ym Kane’em, tyle że ofertę za niego złożą najwcześniej za rok, gdy Anglik będzie miał tylko 12 miesięcy do końca kontraktu z Tottenhamem.

Cristiano Ronaldo od dłuższego czasu swoim zachowaniem pokazuje, że nie chce już dłużej występować w Manchesterze United. Portugalski gwiazdor jest niezadowolony z faktu, że klub nie zagra w Lidze Mistrzów i chciałby przenieść się do innej drużyny.

Czytaj też: Dlatego Ronaldo chce odejść z Manchesteru United