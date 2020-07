Nie milkną głosy, że w tym sezonie Robert Lewandowski może być czarnym koniem plebiscytu Złotej Piłki. Takiego rozstrzygnięcia chciałby m.in. słynny holenderski napastnik Robin van Persie.

Portal "BT Sports" zadał w mediach społecznościowych następujące pytanie: "Gdyby Złota Piłka była przyznawana dziś, jak wyglądałaby najlepsza trójka?".

Na odpowiedź zdecydował się sam Robin van Persie, legendarny napastnik Feyenoordu Rotterdam, Arsenalu FC oraz Manchesteru United. Na szczycie swojej listy umieścił Roberta Lewandowskiego.



Na drugim miejscu Holender obsadził Kevina de Bruyne z Manchesteru City, a na trzecim Sadio Mane z Liverpoolu FC.



Wyróżnienie ze strony van Persiego musi być dla Lewandowskiego szczególnie miłe, zważywszy na to, że Holender sam jeszcze niedawno był światowej klasy napastnikiem. 36-latek jest o pięć lat starszy od Lewandowskiego, a sportową karierę zakończył przed rokiem.



Van Persie sam był dwukrotnym królem strzelców Premier League, a z 50 golami jest najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Holandii.



Z kolei Lewandowski ma za sobą znakomity sezon na niemieckich boiskach. W 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 51 bramek, zdobywając mistrzostwo i Puchar Niemiec. Jeżeli w sierpniu Bayern wygra także Ligę Mistrzów, Polak stanie się faworytem do najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody w piłce nożnej.



