Robert Lewandowski zaliczył znakomitą drugą połowę przeciwko Stuttgartowi. W 69. minucie zdobył swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu, widowiskowo lobując bramkarza VfB.



Była to jubileuszowa, bowiem tysięczna bramka zdobyta przez polskich piłkarzy w Bundeslidze!



Dwa wyjątkowe trafienia Lewandowskiego

Już trzy minuty później Lewandowski trafił w tym meczu po raz drugi. To także była wyjątkowa bramka.



Napastnik Bayernu Monachium zdobył już tym samym 42 bramki w Bundeslidze w tym roku kalendarzowym. To wyrównanie najwyższego wyniku w historii, należącego - jakby inaczej - do Gerda Muellera.

Ostatecznie Bayern pokonał na wyjeździe Stuttgart 5-0. Poza dwoma bramkami Lewandowskiego, trzy trafienia zaliczył Serge Gnabry.



