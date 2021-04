Gdy we wrześniu 2015 roku Lewandowski wrócił do gry po urazie stawu skokowego, na dzień dobry "załadował" pięć bramek w dziewięć minut Wolfsburgowi. Od tamtej pory za każdym razem, gdy po kontuzji wraca na boisko, trafia do bramki rywala przynajmniej raz.

"Kontuzjowany Robert Lewandowski nie znalazł się w składzie Bayernu Monachium na dzisiejszy wyjazdowy mecz Bundesligi z SV Darmstadt 1898. Trener Bayernu Pep Guardiola oszczędza nie w pełni zdrowego Polaka na kolejne spotkanie" - pisaliśmy w Interii 19 września 2015 roku, informując o pauzie "Lewego".

Trzy dni później polski snajper przeszedł do historii, zdobywając pięć bramek w ciągu dziewięciu minut starcia z Wolfsburgiem. Tego wyczynu nie pobije już chyba nikt. Lewandowski na stałe zapisał się w historii futbolu.

A przecież dopiero kilka dni wcześniej nabawił się kontuzji stawu skokowego w starciu Ligi Mistrzów z Olympique Marsylia. Z tego powodu opuścił spotkanie z Darmstadt, a mecz z "Wilkami" rozpoczął na ławce rezerwowych.

Lewandowski strzela zawsze po powrocie

Każda przerwa w grze sprawia, że "Lewy" wraca na boisko jeszcze bardziej naładowany i z apetytem na jeszcze więcej zdobytych bramek. To dobry prognostyk przed atakiem na legendarny rekord Gerda Muellera? Przed Lewandowskim piekielnie trudne zadanie zdobycia przynajmniej sześciu bramek w czterech ligowych meczach. Kto jednak miałby tego dokonać, jeśli nie on?



Zwłaszcza, że po pięciopaku z "Wilkami" Lewandowski trafiał do bramki za każdym razem, gdy wracał do gry po urazie. Prześledźmy po kolei ostatnie powroty do gry 32-latka:



- 19.09.2015 - Pięć goli z Wolfsburgiem,



- 18.04.2017 - Gol z Realem Madryt w 1/4 Ligi Mistrzów,



- 04.11.2017 - Gol z Borussią Dortmund,



- 21.01.2018 - Dwa gole z Werderem Brema,



- 17.05.2020 - Gol z Unionem Berlin,



- 03.11.2021 - Dwa gole z RB Salzburg.

Najdłuższa przerwa Lewandowskiego. Rekord jest w zasięgu

Jak będzie tym razem? Pewnie sam Lewandowski liczy, że podtrzyma świetną passę i jego bramki z FSV Mainz zapewnią Bayernowi mistrzostwo Niemiec, a jemu pozwolą zbliżyć się do rekordu Muellera. Przeciwnik jest z jednej strony niewygodny, bo wciąż walczy o utrzymanie, z drugiej - od Bayernu dzieli go różnica kilku klas.



Trzeba jednak uczciwie przyznać, że tak długiej przerwy spowodowanej urazem jeszcze w Bayernie nie miał. W pozostałych przypadkach urazy wykluczały go zazwyczaj z pojedynczych spotkań. Najdłuższa pauza trwała trzy mecze i miała miejsce na przełomie lutego i marca zeszłego roku.



Teraz naciągnięcie więzadła w kolanie wykluczyło Lewandowskiego już z sześciu spotkań Bayernu, a siedmiu w ogóle - licząc z meczem na Wembley przeciwko Anglii. Napastnik do gry wróci po blisko miesiącu nieobecności.

Jeżeli Lewandowski z miejsca wróci do najwyższej dyspozycji - rekord Muellera jest w jego zasięgu. Terminarz jest jego sprzymierzeńcem - w kolejnych kolejkach Bawarczycy będą mierzyć się z rozbitą pod koniec sezonu Borussią Moenchengladbach oraz Freiburgiem i Augsburgiem, które do tego czasu powinny zapewnić sobie spokojne utrzymanie w lidze.



Jesienią kiler z Monachium zdobył przeciwko tym rywalom (wliczając Mainz) pięć bramek w czterech spotkaniach. Jeśli powtórzy taki rezultat, wyrówna rekord Muellera. Każdy dodatkowy gol oznacza kolejne miejsce na kartach historii światowej piłki.

Wojciech Górski